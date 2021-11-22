疫情、通膨令人擔憂 亞股收盤漲跌互見

（法新社香港22日電） 歐洲疫情再起，一些國家恢復封鎖措施，引發投資人擔憂；加上越來越多人揣測，各國中央銀行為了抑制火熱的通貨膨脹，將被迫提前緊縮貨幣政策。亞洲股市今天收盤應聲走勢分歧。

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法新社報導，儘管美國股市那斯達克指數19日收盤首度站上16000點，但標普500和道瓊指數及歐洲股市當天全數收跌，為今天亞洲市場注入悲觀氣氛。

歐美股市賣壓來自奧地利政府為對抗當地COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫人數大增，情勢令人擔憂，因此宣布將再度封城，並自明年2月起實施疫苗強制令。德國、斯洛伐克、捷克和比利時等其他歐洲國家也恢復防疫限制措施。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「這當然不只關於奧地利。歐洲各地新增確診人數正以驚人速度攀升，其他歐盟國家也實施限制規定，並有可能跟隨奧地利腳步採取激烈措施。」

投資人本已因預料央行將持續退出超寬鬆貨幣政策，而信心受打擊，原因是疫情開始以來祭出的這類政策，對全球經濟復蘇至關重要。如今又傳出歐洲再度實施防疫限制的消息，令交易場上悲觀氣氛加重。

鑒於美國通貨膨脹率來到30年高點，美國聯邦準備理事會（Fed）幾名最高層級官員已表明，他們希望見到央行比先前示意的速度更快結束大規模收購債券措施。

Prestige Economics的分析師沈克（Jason Schenker）告訴彭博電視台（Bloomberg Television），如果這樣的想法被提出且一再被強調，那麼聯準會12月宣布的量化寬鬆減碼速度，將更可能比11月初宣布的速度要快。

香港股市今天收盤下跌0.4%，雪梨、威靈頓和台北股市也收低。但東京股市收漲0.1%，上海股市收高0.6%，新加坡、首爾、馬尼拉和曼谷股市同樣收紅。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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