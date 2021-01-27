疫苗交貨延遲 歐盟提議管制出口南非促勿囤積

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（法新社巴黎26日電） 世界經濟論壇受疫情影響改采線上舉行，主辦單位敦促全球合作抗疫，但各國卻因疫苗分配不均出現分歧，歐盟催促藥廠交貨、提議管制出口，南非擔憂富國搜刮疫苗，呼籲停止囤積。

全球累計有超過1億人確診，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗撥付延宕也讓多國與藥廠關係緊張，資助疫苗研究的富國現在提高聲量，確保他們能獲得疫苗。

歐洲聯盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）透過視訊在世界經濟論壇（World Economic Forum）發表演講時說：「歐洲挹注數十億歐元協助研發全球首批COVID-19疫苗。現在，製藥公司必須交貨，他們必須履行義務。」

歐盟執委會要求英國與瑞典合資的阿斯特捷利康製藥公司（AstraZeneca）與美國輝瑞大藥廠（Pfizer Inc.），對他們之前宣布延遲交貨給歐盟一事給個交代。

由於歐盟擔心藥廠可能將歐盟預先購買的疫苗，賣給出價更高的歐盟以外國家，因此要求藥廠在向歐盟以外國家出口疫苗前，必須先通知當局。

範德賴恩在演說中強調這項提議，她說，「我們將設置疫苗出口透明機制」，以「確保」製藥公司履行對歐盟的契約義務。

但她也強調，歐盟試圖確保非歐盟的低收入國家能透過參與COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）取得疫苗。COVAX是由世界衛生組織（WHO）及全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）等機構共同推動。

德國也支持疫苗出口管制，總理梅克爾（Angela Merkel）在她的演說中呼籲「公平」分配疫苗。

她說：「我們不要再自欺欺人了，全球哪個國家取得哪種疫苗，肯定將留下新的傷疤與記憶，因為得到緊急援助的一方必然會牢記此事。」

但這樣的承諾並沒有讓開發中國家放下心中大石。南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）炮轟全球「疫苗民族主義」，指控富國搜刮COVID-19疫苗、哄擡價格，對其他國家造成傷害。

他說：「全球的富國正在囤積疫苗，我們在此呼籲，將你們訂購、囤積的疫苗當中，超過自身所需的部分給釋出來。」

南非是非洲疫情最嚴峻的國家，上周宣布已達成協議將採購至少150萬劑牛津大學與阿斯特捷利康共同研發的COVID-19疫苗，但購買價格是多數國家的2.5倍。

© 2021 AFP