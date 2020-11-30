疫苗佳音不敵疫情飆升疑慮 亞股幾全面收黑

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（法新社香港30日電） 市場對疫苗即將推出的樂觀心理，不敵全球2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例攀升的疑慮，亞洲股市今天幾乎全面收跌。

在疫苗研發出現突破性進展，加上投資人樂見美國總統大選民主黨候選人拜登（Joe Biden）勝出，以及現任總統川普（Donald Trump）雖宣稱選舉舞弊，但跡象顯示他願意平穩移交政權下，全球股市本月大幅上漲。

目前至少有3款疫苗準備上市，有些國家甚至可能在幾周內批准通過，股市交易大廳瀰漫一股樂觀氣氛，投資人預測明年經濟將出現反彈。

跡象顯示歐洲新增病例攀升速度將減緩，也帶給市場投資人希望，英國和法國正準備鬆綁部分防疫封鎖措施。

但美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）警告，數以百萬計美國人無視專家的建議，在感恩節假期間旅行，未來幾周美國新增病例料攀升。

佛奇告訴美國有線電視新聞網（CNN）的「美國國情」（State of the Union）節目：「由於旅行的關係，病例幾乎可以肯定會攀升。我們恐在2到3周內看到病例一波波飆升。」

亞洲部分地區的新增病例也出現激增，香港當局警告，當地進入第4波疫情。韓國和日本也祭出封鎖防疫措施。

港股恆生指數今天收跌2.06%，領跌亞洲股市。

韓國首爾股市收跌1.6%；新加坡股市收跌1.75%；馬來西亞股市收挫2.79%；台北股市收挫1.04%；曼谷股市收跌2.05%；印尼股市收挫2.96%。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

© 2020 AFP