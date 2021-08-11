疫苗供不應求 莫德納將在加拿大設廠

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（法新社蒙特婁10日電） 加拿大政府與美國生技公司莫德納（Moderna）今天宣布，莫德納將在加拿大設廠製造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）與其他呼吸道感染疾病的疫苗。

加拿大工業部部長沈潘（Francois-Philippe Champagne）和莫德納執行長共同宣布，並表示，由於製作端無法應付全球Covid-19疫苗飆升的需求，這間工廠將負責信使核糖核酸（mRNA）疫苗訂單。

莫德納在聲明中寫道：「合作的目的是要提供加拿大人國內製造的mRNA疫苗，對抗各種呼吸道病毒，包括Covid-19、季節性流感、呼吸道融合病毒（RSV）以及潛在的其他疫苗。」

沈潘指出，「若出現新的病毒－新的茲卡（Zika）或伊波拉（Ebola）或冠狀或流感－加拿大政府能決定要動用部分或全部產線來特別針對某種病毒以保護加拿大人」。

政府沒有透露對該計畫挹注的金額。但根據沈潘指出，莫德納公司向這個高科技廠房投資了「數億美元」。加拿大目前沒有國內疫苗製造廠，因此需要仰賴莫德納、美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，或其他疫苗的進口，好替3800萬人民接種疫苗對抗新型冠狀病毒。

5月間，加拿大政府投資近2億加幣（約新台幣44億）以擴建位於安大略（Ontario）密西沙加市（Mississauga）生技公司Resilience Biotechnologies疫苗工廠，並指定加碼22億加幣用於發展生物製造與生命科學部門。

法國製藥巨擘賽諾菲（Sanofi）和加拿大生技公司Medicago是最早獲得加拿大資金的公司之一，目的是希望他們能研發疫苗並最後也在當地製造。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）表示，公司的新設備能在2024年前開始運作，初期每年最多能製造3000萬劑疫苗。

他指出：「過去的6到9個月，數十個國家和我們接洽，希望我們在他們那裡建造工廠。其中動作最快的，就是加拿大。我們期待能用類似模式，在全球建造更多工廠。」

© 2021 AFP