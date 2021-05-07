疫苗供應延宕病毒變種 非洲恐面臨新一波疫情

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（法新社剛果首都布拉薩市6日電） 世界衛生組織（WHO）今天警告，由於疫苗延宕供應、施打作業緩慢及變種病毒等影響，非洲恐面臨新一波2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

世衛非洲區署表示，非洲大陸的疫苗接種作業應要趕上世界其他國家。

世衛非洲區署聲明指出，印度血清研究所（Serum Institute of India）預定要給非洲的疫苗，因配送作業延宕，加上變種病毒出現，意味非洲新一波疫情風險仍然非常高。

非洲區署又說，諸如在印度和南非等新變種病毒出現，可能引發非洲「第三波」疫情。

世衛非洲區主管莫耶提（Matshidiso Moeti）表示：「印度悲劇不必然會在非洲發生，但我們必須全力保持最高警覺。」

世衛說，一些非洲國家施打作業足為楷模，雖是如此，在已送達非洲的3700萬劑疫苗中，到目前為止，完成接種的還不到半數。

世衛表示，在全世界已經施打的疫苗數量中，目前非洲僅佔1%，比數周前的2%下滑，其他地區接種進展要快了許多。

在疫苗全球取得機制（COVAX）計畫之下，從3月開始首批疫苗運抵非洲41個國家，但到目前為止有9個國家僅完成到貨量1/4的施打作業；另有15國配額使用不到一半。

非洲疫苗施打率為全世界最低；根據世衛資料，全球平均每千人已接種150劑，但在撒哈拉沙漠以南非洲，每千人幾乎不到8劑。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP