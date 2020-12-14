疫苗利多不敵疫情疑慮 亞洲股市走勢不一

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（法新社香港14日電） 亞洲股市今天在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病例激增，削減了市場對疫苗的樂觀心理下，走勢分歧。

美國經濟振興方案仍在國會卡關，市場投資人焦點放在國會山莊的進展，希望國會議員可以在年底前通過。然而，共和民主兩黨都堅持己見，分析師表示，新振興方案能否通過令人憂心。

摩根資產管理（J.P. Morgan Asset Management）全球策略師凱利（David Kelly）表示：「今年3月通過大型紓困方案後，兩黨再陷黨派歧異，似乎寧願讓疫情的經濟受害者受苦，也不願讓步。」

儘管感染病例激增迫使多國政府施行嚴格防疫封鎖措施，德國則是最新一個實施封鎖的國家，但疫苗的推出仍使投資人感到樂觀。

美國當局11日批准使用輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗。官員表示，年底前可望有2000萬美國人接種疫苗，明年3月則可望有1億美國人接受疫苗注射。

東京股市日經225指數上漲0.3%，收26732.44點；香港恆生指數下跌0.4%，收26389.52點；上海證券交易所綜合指數上揚0.7%，收3369.12點。

雪梨股市揚升0.2%，孟買股市上漲0.3%，馬尼拉股市上升0.5%，雅加達股市上揚1.3%，新加坡股市收漲1.3%，但首爾股市挫跌0.3%，曼谷股市下跌0.4%，台北股市收跌0.4%，威靈頓股市下挫0.7%。

© 2020 AFP