疫苗利多不敵美政局動蕩 亞股震蕩有漲有跌

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（法新社香港12日電） 全球多國開始施打2019冠狀病毒疾病疫苗和華府將公布新紓困方案等利多，受到各地疫情加劇、再度實施封鎖及美國政局動蕩等不安氛圍影響，亞洲股市今天走勢震蕩收盤漲跌互見。

越來越多民眾相繼接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗且生活逐漸恢復常態，市場分析師眼中的長期前景依然樂觀，但全球各地高到嚇人的新增確診染疫數與死亡病例數，還有部分地區再度實施封城措施，仍抑制了市場買氣。

華府的動向是投資人主要關注焦點，美國民主黨人指控總統川普（Donald Trump）煽動民眾在6日闖入國會大廈，這起事件拖延國會議員認證總統當選人拜登（Joe Biden）勝選，於是他們打算對川普提出第2度彈劾。

觀察人士指出，國會通過彈劾川普的機會微乎其微，但這項最新進展可能引發更多動蕩，有部分媒體報導，川普的支持者正醞釀於周末及下周拜登就職典禮期間發動抗爭。

也有人擔憂，民主黨人發動彈劾川普，此舉可能擾亂他們推動新一輪、更大規模經濟紓困方案的計畫，並有部分人士警告，造成政局動蕩紛擾，可能會讓拜登的前數個月執政蒙上陰影。

威靈頓股市今天挫跌0.8%，雪梨股市下跌0.29%，首爾股市下挫0.71%，新加坡股市小跌0.23%，吉隆坡股市也收黑。

東京股市微漲0.09%，上海股市大漲2.18%，香港股市攀漲1.32%，曼谷、雅加達和孟買股市也都收紅。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP