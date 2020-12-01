疫苗問世有利復蘇 OECD：全球經濟明年重返疫情前水準

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（法新社巴黎1日電） 經濟合作暨發展組織（OECD）今天表示，在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗問世有利帶動經濟復蘇下，全球經濟明年底前可望重返疫情爆發前水準，但恐出現成長不均現象。

跡象顯示，疫苗再過幾周就能開始配發，為全球帶來審慎樂觀希望。年關已近下，COVID-19迄今奪走超過146萬條人命。

OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）在OECD 最新全球經濟展望更新報告引言中表示：「這是疫情爆發以來頭一次，浮現亮麗前景的希望。」

「疫苗和治療的進展提振預期心理，不確定性也逐漸消褪。」

布恩說：「前方道路更為光明，但挑戰也不少。」

OECD預估，全球經濟今年將萎縮4.2%，主因長達多個月的封城，雖減緩疫情的傳播速度，卻重創全球經濟。

不過，OECD預估明年經濟將大幅反彈，成長4.2%。

然而，OECD提醒，全球經濟反彈成長的速度恐不均，可能會造成全球經濟持久性改變。

中國可能是今年唯一躲過經濟萎縮的主要經濟體，今年料成長1.8%，明年預估擴張8.0%。

反觀，美國今年經濟將萎縮3.7%，但明年僅可望成長3.2%。

歐元區今年經濟料萎縮7.5%，明年只成長3.6%。

日本經濟表現也差不多，今年將萎縮5.3%，明年僅成長2.3%。

© 2020 AFP