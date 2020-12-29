疫苗張羅多管齊下 匈牙利引進俄制疫苗

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（法新社布達佩斯28日電） 疫苗政策在歐盟成員里相對特立獨行的匈牙利表示，他們今天收到6000劑俄羅斯制的新型冠狀病毒疫苗，將評估用法。

匈牙利外長西亞爾托（Peter Szijjarto）在一段臉書影音里說：「6000劑的俄制疫苗已過了匈牙利與斯洛伐克邊界，運抵國內。」

西亞爾托表示，匈牙利的衛生專家會繼續評估俄制疫苗在國內的使用方式，此外就沒多說細節。

匈牙利在收到第一批於比利時生產的輝瑞（Pfizer ）&BioNTech疫苗後，26日率先比大多數歐盟國家更早開始施打，現又宣布引進俄國疫苗。

匈牙利常因被控打壓國內民主與歐盟杠上，這次的疫苗接種政策等於無視歐盟統一作法。歐盟多數成員都協同於27日才開始施打輝瑞&BNT疫苗，此外，COVID-19 疫苗是由負責歐盟藥政的歐洲藥品管理局（EMA）評估與核准上市，而歐洲藥管局還沒審核俄國疫苗。

西亞爾托上個月表示，匈牙利是第一個收到俄制「衛星-V」（Sputnik-V）新型冠狀病毒疫苗樣品供測試的歐盟成員，匈牙利也已派醫師與專家到俄國研習這款疫苗使用。俄國聲稱衛星-V疫苗具有95%的保護力。

© 2020 AFP