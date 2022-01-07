疫苗影響生理時鐘 女性月經周期可能延後1天

（法新社華盛頓7日電） 美國政府資助的研究6日指出，相較於沒有接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的女性，接種過疫苗的女性經期周期會稍微延後約1天。

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法新社報導，這篇論文發表於「美國產科與婦科期刊」（Journal of Obstetrics & Gynecology），研究對象將近4000人。不過研究也指出，經期的天數並沒有受到影響。

研究報告第一作者、俄勒岡健康與科學大學（Oregon Health & Science University）的艾德曼（Alison Edelman）告訴法新社，接種疫苗帶來的影響很小，且可望只是暫時性的。對於那些察覺到變化的人而言，這項研究結論可以說「非常令人安心」，也證實她們的感覺沒錯。

這項研究結論，同時也有助於對抗在社群媒體瘋狂流竄的反疫苗不實資訊。

月經周期的些許改變在臨床上不具意義。根據國際婦產科聯盟（International Federation of Gynecology and Obstetrics）的定義，任何少於8天的經期改變均屬正常。

為了進行這項研究，科學家分析了紀錄月經周期app上的匿名數據。對象為年齡在18至45歲，沒有使用口服避孕藥的女性。

其中約2400人接種過疫苗，大多為輝瑞疫苗（Pfizer，55%），其次是莫德納（Moderna，35%）和嬌生集團（Johnson & Johnson，7%）疫苗。

另有約1500名沒有接種疫苗的女性作為對照組。

在接種疫苗的組別中，收集數據範圍涵蓋接種疫苗前的3個連續月經周期，以及接種疫苗後的3個周期，接種疫苗的時期也包含在內。沒接種疫苗的組別則是收集6個連續周期數據。

相較於沒有接種疫苗的對照組，平均而言，接種第一劑疫苗會導致月經周期增加約0.64天，第二劑增加0.79天。

背後原因可能是免疫系統反應。艾德曼表示，「我們知道免疫系統與生殖系統相互關聯」。

免疫系統加速運轉可能會影響下視丘-腦下垂體-卵巢軸（Hypothalamic-Pituitary-Ovarian axis, HPOA） ，艾德曼稱這是「大腦和卵巢、子宮對話的高速公路」，或簡單來說就是「生理時鐘」。

© 2022 AFP