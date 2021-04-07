疫苗接種計畫進度落後 澳總理歸咎歐盟限制出口

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（法新社雪梨7日電） 澳洲疫苗計畫大幅落後導致民怨沸騰之際，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）今天聲稱，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗計畫之所以延宕是因歐盟祭出的出口限制。

莫里森表示，疫苗短缺加上歐洲聯盟執行委員會「嚴格的出口管制」，澳洲原本依合約要取得380萬劑牛津/阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，最後僅拿到70萬劑。

儘管莫里森成功控制國內疫情獲國際稱譽，但疫苗施打進度卻大幅落後。

澳洲一開始矢言要在3月底前施打400萬劑疫苗，但截至今天以前僅設法打了約85萬劑，面對民怨沸騰，逼得莫里森匆忙召開記者會因應。

莫里森說：「我只是要向澳洲民眾解釋，疫苗供應問題導致疫苗計畫有所限制，特別影響到近幾個月整體的疫苗接種計畫。」

他說：「310萬劑疫苗沒有來到澳洲，純粹就是個事實。」

澳洲據說已取得100萬劑輝瑞/BNT疫苗，以供第一線醫護施打；但是澳洲政府先前一直仰賴進口與當地生產的AZ疫苗來供應大多數人口。

就在義大利苦於應付自家嚴重疫情而於上月阻止25 萬劑AZ疫苗出口後，問題就出現了。儘管莫里森當時聲稱義大利此舉不影響澳洲的整體疫苗接種計畫，但自此歐洲針對是否進一步限制疫苗供給而出現廣泛爭論。

莫里森今天表示，歐盟官員已在前一晚向他保證，正在處理AZ疫苗出口澳洲的要求。（譯者：陳怡君/核稿：陳昱婷）

© 2021 AFP