疫苗接種迅速且平順 丹麥效率領跑歐盟

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（法新社丹麥羅斯基得14日電） 歐盟各國的新型冠狀病毒疫苗接種才剛起步，丹麥卻拜接種計畫推動快速又平順之賜，疫苗接種進度在歐盟處於領先，疫苗數量到位速度甚至快追不上施打進度。

從去年12月27日開始疫苗接種以來，人口580萬的丹麥目前已有2.2%的人打過疫苗。有別於其他國家把一半到手的疫苗留供第2劑，丹麥的作法是把第一批到手的輝瑞（Pfizer）&BNT疫苗全部分撥施打。

靠着後勤運作順暢與快速在看護機構展開施打，丹麥現為歐盟里接種進度最快的成員。根據法新社取得的數字，丹麥施打進度是歐盟平均數的3倍，更是遙遙領先義大利與斯洛維尼亞。

截至今天，丹麥已有12萬9170人接種過第一劑。

社福優渥的丹麥之所以接種效率高，可歸功於照護體系普及，且掌握這些體系的地方行政單位都能快速動員。哥本哈根大學專精傳染病防治的學者隆格蘭（Jens Lundgren）說：「我國的體制方便疫苗快速分撥，且丹麥有很好的IT基礎設施，能登記到每位施打的民眾。」

為求讓更多人能接種到第一劑，丹麥也跟英國等部分國家一樣，授權拉長兩劑之間的接種間隔，最長可相隔達6周，而不需按藥廠規定的3周間隔。丹麥的策略是今年6月前要讓願意接種的成年人都施打到，根據民調，丹麥願接種的成年人達80%。

丹麥政府的目標則是取得足夠數量的疫苗後，每天接種的人數要拉高到10萬。

© 2021 AFP