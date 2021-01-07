疫苗改善疫情前 世衛警告道路仍艱辛

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社日內瓦6日電） 世界衛生組織（WHO）專家今天警告，在疫苗扭轉2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情前，2021年可能會有6個月「最艱辛的道路」要走。

WHO主管COVID-19的流行病學家科霍芙（Maria Van Kerkhove）表示，有許多國家的疫情極度令人擔憂，而且可能惡化。

她說：「有幾個國家的傳染情況真的很嚴重，尤其是在歐洲與北美洲，就病例、住院與入住加護病房病例而言，有些國家的統計數字真的很驚人。」

科霍芙在WHO社群媒體頻道的線上活動指出，在耶誕與新年期間串門子，將導致1月確診病例再度攀升。

她說：「我們將開始觀察到這種狀況，接下來幾周將看到病例攀升。在許多國家，疫情會先惡化，之後才會好轉。」

WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）說，疫苗上月陸續上市，各界對疫情改善開始有了期待，但大家還是不能對防疫鬆懈。

他說：「我們經歷了一整年的疫情，這真的是場很漫長的戰鬥。我們前方還有一段3到6個月艱辛道路要走，但我們可以辦到。」

萊恩說：「裝甲部隊（指疫苗）正趕來，但對全球大多數的民眾來說，援兵現在還沒抵達。」

© 2021 AFP