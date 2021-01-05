疫苗施打速度慢挨批 法國承諾加快注射

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（法新社巴黎5日電） 因疫苗施打進度落後歐盟其他國家，法國政府今天承諾，加快配送疫苗並迎頭趕上鄰國。

法國衛生部長維宏（Olivier Veran）表示，4日已有超過2000人注射疫苗，並說「往後數日內注射疫苗的速度將迎頭趕上我們鄰國」。

截至今年元旦，法國疫苗施打的行動僅注射500多劑，相較之下，德國在相同期間內，也就是一周前歐盟全面展開疫苗注射後，已有20萬人施打，批評人士聲稱，法國的數字簡直就是「一樁醜聞」。

一肩扛起問責壓力的總統馬克宏（Emmanuel Macron）隨即在昨天會晤總理卡斯特克斯（Jean Castex），討論當前疫苗注射遲滯的癥結。

維宏接受RTL電台（RTL Radio）訪問表示，「7日前，我們將大幅增加（注射疫苗）的人數」，並說「我們將會指數型增長」，當前法國將「擴大、加速並簡化」施打疫苗策略。

他說，目前法國每周配送50萬劑美國輝瑞大藥廠（Pfizer）和德國BioNTech研發的疫苗，一旦歐盟核准，每月將再增50萬劑莫德納生技公司（Moderna Inc）的產品。

法國衛生部門昨天通報，過去24小時，新增4022個2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計確診病例達266萬，新增380個死亡病例，累計死亡病例達6萬5415例。

© 2021 AFP