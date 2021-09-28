疫苗疑雲 厄文不回應是否已接種

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（法新社紐約28日電） 美國職籃NBA布魯克林籃網球星厄文今天礙於COVID-19規範，沒有真的現身媒體日，視訊時也婉拒討論他是否接種疫苗。

接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗與否將影響厄文（Kyrie Irving）本季主場出賽資格。他今天透過視訊會議服務軟體Zoom告訴記者說，是否接種疫苗一事，「我寧願是個人而非公開的資訊」。

「無論如何，作為球隊領袖之一，我都會天天現身挺隊友。」

除了厄文，NBA許多球員也堅決反疫苗，或對疫苗表達過疑慮，包括華盛頓巫師的畢爾（Bradley Beal）、奧蘭多魔術的艾薩克（Jonathan Isaac）和金洲勇士前鋒魏金斯（Andrew Wiggins）等。

厄文沒有出席媒體日與紐約市最新的防疫規定有關。根據8月通過的新法，從事室內比賽的職業運動員必須接種疫苗，這意味着，沒有打疫苗的運動員球季期間將無法在主場出賽。

厄文今天一再以個人隱私為由，婉拒回答相關問題。

籃網首場在紐約巴克萊中心（Barclays Center）舉行的季前賽排定於10月8日登場。而例行賽10月19日開打後，籃網則是排定在客場出戰密爾瓦基公鹿。

美國雜誌「滾石」（Rolling Stone）報導，約略50至60名的NBA選手尚未接種第一劑疫苗。

© 2021 AFP