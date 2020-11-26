疫苗研發利多延續 亞洲股市普遍上漲

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（法新社香港26日電） 亞洲股市今天普遍上揚，延續本月疫苗利多推動的股市上漲，但投資人仍謹慎行事，關注迫使各國政府實施遏制措施的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）全球疫情。

法新社報導，至少有3支疫苗準備問世，有望在幾周內推出，股市對2021年整體情緒樂觀，但美國新一批數據突顯出疫情的立即衝擊，以及經濟復蘇仍有一段長路要走。

此外，美國聯邦準備理事會（Fed）最新政策會議紀錄警告，在沒有新振興方案情況下，國內的復蘇將更加艱難。

官方數據顯示，美國失業救濟金申請人數已連續兩周增加，因為新增感染及死亡病例急劇攀升，對商業造成衝擊，導致紐約及洛杉磯等若干大城關閉酒吧及餐廳。

上述數據向投資人展示現實情況。過去幾周以來，疫苗佳音及美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出，致使股市買盤熱絡。

東京股市日經225指數上漲0.9%，收26537.31點；香港恆生指數上揚0.6%，收26819.45點；上海證券交易所綜合指數收漲0.2%，收3369.73點。

首爾股市上漲0.9%，台北股市上揚0.8%，雅加達股市揚升1.4%、曼谷股市上漲1.3%，但雪梨股市下跌0.7% ，新加坡股市下挫0.4%，馬尼拉股市挫跌1.1%、威靈頓股市下跌0.5%。

© 2020 AFP