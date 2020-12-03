疫苗競賽 中國與俄羅斯各有進展

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（法新社北京3日電） 英國率先成為首個核准2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗全面施打的國家，至於非西方的主要國家如中國與俄羅斯，在這場爭取疫苗獲得核可的競賽中也不落人後。

法新社整理目前中國與俄羅斯的疫苗研發進展如下：

●中國：最後階段試驗與緊急使用

中國有4款疫苗正進行第3期試驗，原則上這是藥物監管單位核可前的最後一道步驟，但並未披露太多試驗數據。

國藥集團（Sinopharm）11月表示，將近100萬人已施打國藥集團生產的疫苗，另一家科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）稍早指出，幾乎所有公司員工及其眷屬已自願注射北京科興的疫苗。

中國也持續增加疫苗生產量能，衛生部門官員預期，今年年底前中國年產能將可望達到6億1000萬劑，並預估明年可望提升到至少年產10億劑。

●俄羅斯：疫苗完成註冊並有4萬人自願施打

俄羅斯的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗已於8月完成註冊，並且目前正在進行第3期也就是最後階段臨床試驗，約有4萬名自願者參與。

疫苗注射進程沒有確切時間表，不過有關單位希望自明年起展開大規模注射，疫苗研發商計畫今年年底前生產超過200萬劑。

莫斯科可能是首個施打疫苗的城市，市長表示，已經在全市備妥300多個注射點，正等待疫苗到位，首階段注射將針對高風險族群，包括醫療人員與教師，而且所有疫苗注射都是自願性，且俄羅斯公民免費。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2020 AFP