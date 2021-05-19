疫苗與激勵方案奏效 美國零售業首季表現強勁

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（法新社紐約18日電） 在政府紓困方案激勵之下，美國零售業者首季表現強勁，即便是在通貨膨脹與勞力供給疑慮浮現下，沃爾瑪（Walmart）等業者今天仍對未來一年展望表示樂觀。

世界最大零售商沃爾瑪首季財報獲利優於預期，但與疫情爆發初期的大幅增長相比，這一季的銷售成長有所緩和。

居家修繕用品零售商家得寶（Home Depot）與梅西百貨（Macy）的表現也較預期好，公司主管表示，大規模疫苗接種有助他們提升業績。

沃爾瑪執行長董明倫（Doug McMillon）表示：「交通狀況和食品雜貨市佔率激勵了我們…在美國，顧客顯然想要出門購物。」

董明倫說，政府的刺激方案在這一季「產生了影響」，「我們預期2021年一整年，消費需求仍會持續受壓抑」。

到4月30日為止的一季，沃爾瑪獲利27億美元，較去年同期下降32%；營收為1383億美元，略增3%。

在最近的一季，沃爾瑪的美國部門在可比較銷售方面比去年同期成長6%，也優於市場分析師預期。

此外，家得寶最近一季也有強勁表現，主因疫情期間，居家修繕需求欣欣向榮。家得寶財報顯示，最近一季凈收入激增85%達41億美元；營收跳升33%，達375億美元。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP