疫苗通行證即將上路 法國各地3.8萬人上街抗議

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（法新社巴黎22日電） 最新的疫苗通行證即將於24日上路，法國內政部表示，法國各地今天約有3萬8000人上街抗議。 從24日起16歲以上法國民眾，必須擁有完整疫苗接種證明才能進入劇院、餐廳、酒吧，從事娛樂活動以及搭乘高鐵等。除了兒童以外，COVID采檢陰性證明將不再足夠，但進出醫療機構無需出示疫苗通行證。 反對這項政策的人士表示，這項強制措施將會妨礙日常「自由」，並號召上街抗議這類社會「隔離」。 內政部表示，首都巴黎估計約5200人上街抗議，參與民眾大都是民族主義者、反歐盟總統參選人菲里波（Florian Philippot）的支持者。 部分抗議民眾帶着小孩一起上街，許多遊行的示威者都沒戴口罩，他們揮舞法國國旗，拉起要求「自由」橫幅。部分抗議者高喊「疫苗通行證…全面抵抗！」等口號。 44歲的法務人員蘇菲（Sophie）和56歲的資訊科技（IT）員工佛蘭克（Franck）告訴法新社，他們已接種疫苗，但反對他們的女兒也被施壓要求接種。