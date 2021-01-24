痛風藥秋水仙素有助抗疫 成口服藥先例

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（法新社蒙特婁23日電） 加拿大醫師群所做的臨床試驗顯示，「秋水仙素」（colchicine）這種用來治療痛風的藥，能有效治療2019冠狀病毒疾病，並降低染疫引發併發症的風險，這讓它成為第一種有助抗疫的口服藥。

蒙特婁心臟研究所（Montreal Heart Institute）昨夜發布聲明表示，這項研究的成果是「科學上重大的發現」，讓秋水仙素成為「全世界第一個可以被用來治療COVID-19非住院病患的口服藥物」。

蒙特婁心臟研究所表示，研究結果顯示，相較於使用安慰劑的患者，秋水仙素讓染疫患者死亡或住院風險降低21%。

這項研究在加拿大、美國、歐洲與南美洲進行，受試患者達4488人。

研究的結論指出，當中經核酸檢驗（PCR）確診的4159名患者在服用「秋水仙素」後，住院情況降低了25%，仰賴機器供氧的狀況減少了50%，死亡情況則是下降了44%。

蒙特婁心臟研究所研究中心主任，也是這樣項研究的主要調查員塔迪夫（Jean-Claude Tardif）表示，秋水仙素可有效避免患者出現一種稱為「細胞激素風暴」（cytokine storms）的危險現象，並減少COVID-19相關併發症出現的機率。

細胞激素風暴是人體的免疫系統出現「防禦過當」的行為，免疫系統的過度反應不僅僅會清除入侵者，同時也會造成自身的損壞，嚴重時可能導致患者死亡。

塔迪夫說：「我們很高興介紹世界第一款（防疫）口服藥物，這款藥物的使用可對公共衛生產生顯着影響，並可能預防成千上萬患者發生COVID-19相關併發症的情況。」

研究試驗的COVID-19患者，參與實驗時皆未住院治療，且有至少一項引發COVID-19併發症的危險因子。

蒙特婁心臟研究所表示：「針對非住院COVID-19患者的口服藥物試驗上，這場研究規模堪稱全球最大。」

© 2021 AFP