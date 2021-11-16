登門格殺寵物犬 大陸江西防疫過當惹眾怒

（法新社北京16日電） 中國江西省發生一宗屋主已被帶至他處防疫隔離、衛生人員進入住家後用鐵橇打死屋主寵物犬的事件，相關影片在網路引發眾怒，痛批地方當局執行清靈防疫政策走火入魔。

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中國江西上饒市信州區，在11月8日一處社區因為發現確診病例，全社區被畫定為「中風險區域」，實施嚴格限制出入的封閉管理，後來住戶陸續接到通知，必須另外遷到旅館集中隔離，且不得攜帶寵物。

其中一名屋主被帶去旅館後，隔天穿着防護服的衛生人員進入社區公寓消毒。但屋主在旅館透過遠端錄像，看到一名衛生人員拿鐵橇毆打她的寵物柯基犬頭部。

屋主傅小姐指稱，被毆打的柯基犬在家中逃竄、躲到攝影機無法拍攝的地方，隨後防疫人員也「像在尋找什麼一樣」四處走動，後來只聽見微小慘叫聲，數分鐘後，對方手拿黃色塑膠袋說「處理完了，要把東西帶走」。

傅小姐接受上海電視訪問時說：「就算覺得狗狗可能確診或帶有病毒，至少也應該先為狗篩檢。」

相關畫面上周被傳到網路後，引發對地方當局執行防疫卻虐殺動物的公憤。網路上有關「江西上饒」、「寵物狗撲殺」、「隔離寵物狗疑似被撲殺」的字詞成為熱搜關鍵字，輿論的怒火紛紛燒向負責辦理的防疫人員和地方政府。

輿論的壓力越來越大，但信州區防疫中心發布的一份官方說法，稱「現場工作人員在未與該網民進行充分溝通的情況下，將寵物狗進行了『無害化處置』」反讓事件火上加油，最後地方政府表示涉及爭議的衛生人員已遭懲處、接受再教育並被撤職。

© 2021 AFP