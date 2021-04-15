白人女警稱誤擊致20歲非裔男喪命 遭控過失殺人

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（法新社明尼阿波利斯14日電） 美國女警波特（Kim Potter）日前在明尼蘇達州明尼阿波利斯（Minneapolis）郊區開槍擊斃20歲非裔青年萊特（Daunte Wright），今天以涉嫌過失殺人被捕。

明尼阿波利斯的白人前警官蕭文（Derek Chauvin）被控殺害非裔男子佛洛伊德（George Floyd）一案正在當地審理，這座中西部城市的種族緊張關係已經相當高漲。佛洛伊德之死觸動全國對種族不公的省思。

萊特喪命後，從警資歷26年的波特和當地警察局長甘農（Tim Gannon）雙雙辭職。波特的二級過失殺人罪罪名若成立，最高面臨10年徒刑。

據當地媒體消息，波特被羈押在鄰近城市聖保羅（St. Paul）的明尼蘇達州刑事偵查局（Minnesota Bureau of Criminal Apprehension），預計明天出席審前聽證會。

萊特家族的律師克魯普（Ben Crump）在波特被捕後表示：「我們感激地區檢察官替萊特尋求正義，但沒有任何判決能讓萊特家族的摯愛回到身邊。」

「這並非意外。這是故意、蓄意非法使用武力。我們會繼續替萊特、他的家人和所有被邊緣化的有色人種爭取正義。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2021 AFP