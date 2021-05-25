白俄反對派籲 歐美升高對執政當局施壓

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（法新社莫斯科25日電） 白俄羅斯當局謊稱飛機上有炸彈，迫使愛爾蘭瑞恩航空班機轉降首都明斯克並逮捕異議記者，流亡的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭今天呼籲美國與七大工業國集團升高施壓。

季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）在推特發文說，她與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）通電話，呼籲「美國藉由制裁施壓並孤立（白俄羅斯）執政當局」，也要求邀請反對派出席下個月在英國卡比斯貝（Carbis Bay）召開的七大工業國集團（G7）高峰會。

白俄強人總統魯卡申柯（Aleksander Lukashenko）政府派出戰鬥機，強迫瑞恩航空（Ryanair）一架從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的客機轉降明斯克（Minsk），以抓捕26歲的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和其女友薩佩加（Sofia Sapega），引發國際撻伐。

西方國家領袖指控白俄迫飛機轉降之舉形同劫持歐洲客機；明斯克當局則稱他們是在因應炸彈威脅，以確保飛行安全。

目前英國已指示航班避免飛越白俄空域；烏克蘭宣布要中止兩國間的直飛航班，並避開白俄領空；而北歐航空（SAS）、德國漢莎航空（Lufthansa）和總部位於拉脫維亞的波羅的海航空（Air Baltic）也表示將避免進入白俄領空。

此外，柏林、倫敦和布魯塞爾已召見白俄大使，升高對魯卡申柯施壓。（譯者：曹宇帆/核稿：劉學源）

© 2021 AFP