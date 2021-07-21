白俄反對派領袖訪美 籲進一步制裁國營企業

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（法新社華盛頓20日電） 流亡在外的白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭今天說，她要求美國對一些企業採取更嚴厲的制裁，希望能迫使它們脫離強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的掌控。

季哈諾夫斯卡婭（Sviatlana Tsikhanouskaya）訪問華府，美國總統拜登的政府矢言，將加強對親俄羅斯的白俄總統魯卡申柯施壓。

季哈諾夫斯卡婭說，她昨天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面時，呈交了她希望美國能進一步制裁的企業名單。

季哈諾夫斯卡婭在美國國務院記者協會（State Department Correspondents' Association）的圓桌會議上說：「我們知道只有白俄羅斯人能讓國家展開民主改革，但我們希望美國能積極行動，而非只是象徵性地參與。」

季哈諾夫斯卡婭說，她希望白俄的鉀肥、石油、木材與鋼鐵業國營公司受到進一步制裁。

白俄羅斯人將被迫「了解，魯卡申柯時代已經結束了，他們必須選擇加入新的、透明的國家」。

季哈諾夫斯卡婭今天也與拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）和國會議員會面。

會談後，白宮表示：「美國將與夥伴和盟友聯手，持續對魯卡申柯政權的行為究責，包括透過祭出制裁等方式。」

© 2021 AFP