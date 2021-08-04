白俄東奧女將獲波蘭庇護 離開東京飛往奧地利

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（法新社東京4日電） 在日本參加奧運的白俄羅斯選手齊瑪諾斯卡雅今天離開東京前往奧地利，為她在波蘭大使館尋求庇護的外交事件增添另一個戲劇性轉折。

24歲的齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）原定參加2日的東京奧運女子200公尺短跑預賽，但1日遭代表隊強制帶到東京羽田機場，要她先行返國，她拒絕登機，對外求助後獲波蘭核發人道簽證。

機場官員告訴記者，齊瑪諾斯卡雅原定登上直飛波蘭首都華沙的班機，但在最後一刻改搭奧地利航空（Austrian Airlines）航班前往奧地利，預計下午4時05 分降落維也納。一名與她有聯繫的白俄人士說，基於安全隱憂，外交人員更改了她的航班。

齊瑪諾斯卡雅戴着口罩和墨鏡，身穿藍色牛仔褲和藍色上衣，在警方護送下乘坐廂型車抵達成田機場。她並未回應守候在場的數十名記者提問，而是在幾名工作人員的陪同下進入機場VIP休息區。

國際奧林匹克委員會（IOC）昨天表示，已對這起事件啟動正式調查，預計將收到來自白俄羅斯代表隊的報告。

齊瑪諾斯卡雅日前表示，因為她在社群網站抒發不滿，被認為是批評政府，代表隊就要把她強制送回國。她當時告訴路透社：「我將不會返回白俄羅斯。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）昨天表示，他已和「勇敢」的齊瑪諾斯卡雅交談過，還說她「目前很安全且得到良好照顧」。

莫拉維茨奇在臉書寫道：「我向她保證，她可以信賴波蘭的支持和團結。她將在未來幾天飛往華沙，她在那裡將能毫無阻礙地成長茁壯，如果她願意，也能獲得進一步協助。」

© 2021 AFP