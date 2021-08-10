白俄東奧選手逃至波蘭 籲同胞反強人政權

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（法新社華沙9日電） 白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅在東京奧運期間聲稱因批評教練而被逼回國，求援後獲波蘭庇護。這樁宛如冷戰時期「叛逃」事件萬眾矚目，她今天呼籲同胞效法，挺身反對白俄政權。

白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）去年聲稱贏得8月9日總統大選，在爭議和大規模群眾示威聲浪中就職。

在大選滿一年的今天，24歲女子短跑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）表示，白俄「對自己的公民來說，不再是個安全的國家」。

她在親反對派的「白俄運動團結基金會」（BSSF）華沙辦公室接受法新社訪問時說：「人們害怕參加任何抗議活動，因為他們怕挨揍，怕入獄。」

「我希望我的國家自由，希望每個公民都有言論自由的權利，每個人都能正常生活，不再害怕。」

齊瑪諾斯卡雅在訪問中顯得沉着但緊繃。她說，希望有一天能回到白俄家人身邊，前提是國家變得「安全且自由」。

被問到這是否意味着魯卡申柯不再掌權時，她回答：「或許沒有他才能自由。」

齊瑪諾斯卡雅在東奧期間與教練爭執，她本月1日指稱教練試圖逼她返回白俄。她向日本警方求援，繼而獲得波蘭的人道簽證，在波蘭駐東京大使館過夜後，在外交保護下飛往波蘭首都華沙。

齊瑪諾斯卡雅曾說，促使她向日警求援的原因是她祖母從白俄打來的一通電話，「她打電話給我說，我不該回白俄，我應該盡全力避免回去」。齊瑪諾斯卡雅表示，她擔心返國後會被送進「精神病院或監獄」。

魯卡申柯今天在記者會上批評齊瑪諾斯卡雅被波蘭「控制」。她反擊說，這「絕非事實」，她的行動均非預謀，而且「我是到最後一刻才自己向外求援」。

齊瑪諾斯卡雅認為，還有其他陷於相同處境的人，她呼籲這些人「鼓足勇氣」離開白俄。

根據白俄運動團結基金會說法，有7名運動員以政治犯名義被關在白俄監獄，還有36名專業運動員和教練因觀點不同就被踢出國家隊。

齊瑪諾斯卡雅正在網上拍賣她於2019年歐洲運動會獲得的銀牌，為白俄運動團結基金會募款，幫助其他運動員。截至格林威治時間今天下午2時，競價已達2萬美元（約新台幣56萬元）。

至於她的運動生涯，齊瑪諾斯卡雅說，目前一切未定，但波蘭政府正給予協助，希望能獲准加入國家隊。

「我在考慮下屆奧運會。我很想參加。」

© 2021 AFP