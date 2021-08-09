白俄流亡人士烏克蘭遇害 強人魯卡申科否認涉入

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（法新社莫斯科9日電） 流亡海外的白俄羅斯維權人士斯秀夫在烏克蘭遇害，白俄強人領袖魯卡申柯（Alexander Lukashenko）今天否認該國安全特勤人員和這起事件有關。

魯卡申柯在明斯克舉行的記者會上表示：「對我們來說，他是個無名小卒。」他還說，斯秀夫（Vitali Shishov）上周在基輔遇害，導致白俄和烏克蘭之間的關係緊張。

基輔當局已經展開調查，魯卡申科的批評者指控他的政府殺害26歲的斯秀夫。斯秀夫協助白俄同胞逃離迫害。

魯卡申科表示：「什麼樣的瘋子會去弔死他？」他還說，他有夠多的人要對付，用不着對付斯秀夫。

他並指控烏克蘭的國安單位在背後支持斯秀夫，並要求基輔當局「把事實攤開在檯面上」。

魯卡申科說：「告訴我們這位白俄公民發生了什麼事。」

斯秀夫是「烏克蘭白俄羅斯之家」（Belarusian House in Ukraine）的會長，這是一個協助白俄羅斯人逃離該國壓迫的非政府組織。

魯卡申科也否認白俄羅斯試圖強逼東奧選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）回國，並指控她受到尋求庇護國家波蘭的控制。

「若不是她受到在波蘭的夥伴控制，她不會這麼做。」

© 2021 AFP