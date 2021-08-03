白俄維權人士失蹤 陳屍基輔公園

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（法新社基輔3日電） 烏克蘭警方今天表示，昨天慢跑後下落不明的白俄羅斯維權人士今天被發現弔掛在公園內樹上，目前已朝兇殺案方向偵辦。維權組織懷疑案件與惡名昭彰的白俄羅斯集權政府有關。

烏克蘭首都基輔（Kiev）警方今天表示，在公園內樹上發現吊掛著先前下落不明的白俄羅斯維權人士斯秀夫（Vitali Shishov），並且指出已經朝兇殺案方向展開偵辦。

警方在聲明中表示：「昨天於基輔失蹤的白俄羅斯公民斯秀夫，今天被發現陳屍弔掛在離他居所不遠的一基輔公園內。」警方說已經展開兇殺案調查，且將追蹤所有線索，包括「兇殺喬裝成輕生」的可能性。

斯秀夫為「烏克蘭白俄羅斯之家」（Belarusian House in Ukraine）的會長，這是一個協助白俄羅斯人逃離該國壓迫的非政府組織。

該組織稍早在Telegram平台上表示，會長斯秀夫昨天早上出門在基輔慢跑後沒有回家，手機也無法聯繫上。

白俄羅斯人權組織春天（Vyasna）在Telegram上寫道，據斯秀夫朋友表示，他最近在慢跑時都遭到「陌生人」尾隨。

自去年爭議大選爆發大型抗議活動，總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政權開始嚴厲打擊任何型態的異議行動後，許多白俄羅斯人都逃往鄰近的烏克蘭、波蘭和立陶宛。從1994年起，魯卡申柯就用鐵腕統治了這個前蘇維埃共和國。

於此同時，白俄羅斯女子田徑選手齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）表示，她被迫退出東京奧運，並因在社群媒體上批評田徑協會而被威脅強制送回國。

這位短跑選手昨天獲得波蘭核發的人道簽證，表示害怕若她回國將面臨牢獄之災，因為當局已鎖定總統的反對者、維權人士和記者。

她的丈夫澤丹尼維奇（Arseny Zdanevich）向法新社表示，他已從白俄羅斯逃往烏克蘭，並希望能在不久後與妻子會合。

魯卡申柯和他的兒子維克托．魯卡申柯（Viktor Lukashenko）因盯上政治立場不同的運動員，而被禁止出席奧運活動。

5月間，魯卡申柯更派遣戰機攔截從希臘飛往立陶宛的瑞恩航空（Ryanair）航班，以逮捕一名機上的異議人士。

© 2021 AFP