白俄羅斯令客機迫降 歐洲各國領袖強烈抗議

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（法新社明斯克23日電） 白俄羅斯當局今天迫使愛爾蘭瑞恩航空一架客機轉降在首都明斯克後，搭乘這架班機的白俄反對派人士普羅塔塞維奇遭到拘捕，歐洲各國領袖紛紛表達強烈抗議。

白俄羅斯國營電視台報導，瑞恩航空（Ryanair）的編號FR4978班機轉降在明斯克（Minsk）後，現年26歲且流亡波蘭的反對派人士普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）遭到拘捕。

這架班機從希臘雅典（Athens）起飛，原本預計飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。明斯克機場稍早透過聲明宣稱，班機是因為有炸彈威脅而必須緊急迫降。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府的新聞部門指出，魯卡申柯下達讓客機轉降的命令，並派出一架米格-29戰機（Mig-29）在旁伴飛。

瑞恩航空指出，客機今天迫降在白俄羅斯且待了數個小時後，已經在格林威治標準時間23日18時25分安全飛抵維爾紐斯。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）譴責白俄羅斯迫使客機轉降是「國家恐怖主義行徑」，法國外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）則呼籲歐盟（EU ）做出「強而有力且團結一致的回應」。

歐盟發言人指出，歐盟將於24日和25日的峰會上，針對這起重大外交事件討論可能採取的制裁措施。（譯者：陳彥鈞）

© 2021 AFP