白俄羅斯反對派領袖 觸犯國安法遭判11年徒刑

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社莫斯科6日電） 白俄羅斯法庭6日認定去年率領民眾抗議總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的反對派領袖柯列斯尼可娃（Maria Kolesnikova）觸犯國安法，判處11年有期徒刑。

根據曾被看好的總統候選人巴巴耶柯（Viktor Babaryko）的媒體公關，柯列斯尼可娃的律師茲納科（Maxim Znak）也被判處10年徒刑。柯列斯尼可娃曾經替巴巴耶柯策畫選戰，如今雙雙下獄。

白俄羅斯去年爆發空前大規模抗議，柯列斯尼可娃是唯一還留在國內的主要反對派領導人。她當時為了抵抗被強制驅逐出境，撕毀了護照，至今已被拘留一年。

魯卡申柯自從1994年掌權以來，一直對反對派嚴加打壓。他去年被指控選舉舞弊，引爆大規模示威抗議。

根據俄國媒體顯示的法庭內影像，戴着手銬、站在鐵籠被告席的柯列斯尼可娃比出愛心手勢，這是她在示威時常比的招牌動作。她還擦着標誌性的深紅色口紅，面帶笑容。

39歲的柯列斯尼可娃曾是白俄羅斯愛樂樂團的長笛演奏家，自示威爆發後成為代表人物。

柯列斯尼可娃去年9月被捕，當時白俄羅斯國家安全委員會（Belarusian KGB）探員在她頭上罩了布袋，把她推進一輛迷你巴士，開往白俄與烏克蘭邊境。據報導，她為了抵抗被扔出白俄，甚至不惜跳車。

© 2021 AFP