白俄羅斯波蘭邊境發現4遺體　疑為非法移民

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（法新社華沙19日電） 波蘭1周前為因應移民湧入而發布緊急狀態後，白俄羅斯與波蘭邊界今天發現4具遺體。 波蘭邊防當局還說，另發現8名精疲力竭的移民困在邊界附近的沼澤區，其中7人已入院醫治。 最近幾個月，數以千計名移民從白俄通過邊界或試圖穿越邊界進入歐盟鄰國拉脫維亞、立陶宛和波蘭。 歐盟懷疑，白俄強人魯卡申柯（Alexander Lukashenko）為報復針對白俄的制裁，一手策畫放任大批移民出閘。 波蘭邊防衛隊今天發推文說：「今天（19日）在與白俄的邊界發現3具遺體。」 邊防衛隊發言人米查爾斯卡（Anna Michalska）告訴波蘭通訊社「波蘭新聞社」（PAP），在3個不同地方發現這3具遺體，「可能是非法移民」。第4人則是伊拉克女子，今天陳屍在邊界的白俄一側。 白俄邊防官員歐姆斯（Yevgeny Omes）告訴「白俄羅斯通訊社」（Belta）：「在白俄與波蘭邊界咫尺之遙處發現一具非斯拉夫外貌的女子遺體。」 歐姆斯並說，地上有「明顯痕跡」，顯示遺體是從波蘭被「拖」進白俄。 白俄羅斯通訊社指出，遺體附近發現3名兒童、1名男子和1名年長女性，都是伊拉克公民。白俄羅斯通訊社還報導說，這名死亡女子的夫婿表示，波蘭執法單位驅趕他們到邊界，「脅迫」他們進入白俄一側。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

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