白俄羅斯逼客機迫降逮人 多家航空公司避開領空

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（法新社巴黎25日電） 白俄羅斯強迫途經境內領空的客機轉降首都明斯克，並逮捕機上異議記者後，法國航空公司、芬蘭航空公司和新加坡航空公司成為最新一批暫停旗下航班飛越白俄領空的航空企業。

這些航空公司宣布聲明的前一天，歐盟（EU）領導人敦促總部位於歐盟的航空公司避開白俄羅斯領空，並禁止白俄各航空公司的飛機進入歐盟空域。

白俄強人總統魯卡申柯（Aleksander Lukashenko）政府派出戰機，強迫瑞恩航空（Ryanair）一架原定從希臘雅典飛往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）的客機降落明斯克（Minsk）。

客機降落後，白俄當局抓捕26歲的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich）和其女友薩佩加（Sofia Sapega），這起事件引發國際撻伐。

法國航空公司（Air France）透過聲明指出，已經「注意到」昨天歐盟高層會議的結論，並暫停旗下班機飛越白俄羅斯領空，「直到另行通知」。

新加坡航空公司（Singapore Airlines）發言人說，新航也讓飛往歐洲的航班改變路線以避開白俄羅斯領空，並會繼續「密切關注局勢」。

芬蘭航空公司（Finnair）今天也指出，旗下班機將停止使用白俄羅斯領空。

至於北歐航空（Scandinavian Airlines）、漢莎航空（Lufthansa）和總部位於拉脫維亞的波羅的海航空（Air Baltic）已在昨天發布類似聲明。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2021 AFP