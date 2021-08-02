白俄選手批教練險遭逼回國 獲日警保護

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（法新社莫斯科2日電） 白俄羅斯運動員齊瑪諾斯卡雅昨天宣稱遭國家代表隊強行帶至機場，要她退出東京奧運返國，她今天表示，目前人在日本接受警方保護，「平安無事」。

齊瑪諾斯卡雅（Krystsina Tsimanouskaya）透過聲援反對派運動員組織「白俄羅斯運動團結基金會」（Belarusian Sport Solidarity Foundation, BSSF）發表聲明：「我平安無事，他們正在決定我要去哪兒過夜。」

國際奧林匹克委員會（IOC）與東京奧運主辦單位表示：「今晚跟齊瑪諾斯卡雅談過，她和羽田機場有關當局人員在一起，目前有東京2020奧運工作人員陪同。她告訴我們，她覺得自己沒有危險。」

24歲的齊瑪諾斯卡雅表示，她批評白俄羅斯體育總會未先告知，就要她參加奧運接力項目之後，白俄代表隊隊職員就試圖讓她離開日本。

她之前在Instagram寫道：「我們偉大的老闆總替我們決定一切。」現在這則貼文已經移除。

齊瑪諾斯卡雅後來在另一篇Instagram貼文寫道，如果能「事先得知此事、聽到有人解釋狀況，問我能不能跑400公尺，我反應就不會這麼激烈」。

「但他們在背後替我決定所有事情。」

白俄羅斯運動團結基金會表示，白俄官員試圖「遣返」齊瑪諾斯卡雅。該組織稍早表示，這位短跑選手當時和白俄代表隊主管在東京的機場，上傳了影片向國際奧會陳情。

齊瑪諾斯卡雅在影片中說：「我被施壓，他們試圖在未經我許可的情況下，帶我離開這個國家。我請求國際奧會介入。」

白俄羅斯運動團結基金會後來發布聲明證實齊瑪諾斯卡雅安全。白俄奧林匹克委員會宣稱齊瑪諾斯卡雅是因為「情緒與精神狀態」問題，依照醫囑離開東奧，但齊瑪諾斯卡雅透過白俄羅斯運動團結基金會表示，白俄奧委會的說法「不是事實」，她並未接受醫師檢查。

國際奧會稍早對法新社發出聲明說：「國際奧會在看到媒體報導後正在調查此事，也要求白俄奧委會官員釐清事實。」

© 2021 AFP