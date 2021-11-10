白俄邊界集結非法移民 波蘭總理稱蒲亭背後搞鬼

（法新社華沙9日電） 數以千計移民在白俄羅斯邊境集結試圖非法進入波蘭。波蘭總理今天指控，這波前所未有的移民潮背後主使是俄羅斯，並說這波「攻擊」恐破壞歐盟的穩定。

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波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）提出這項指控之際，數千名絕望的移民被困在白俄羅斯與波蘭邊境的天寒地凍中，雙方軍隊也集結邊境，瀰漫對峙的肅殺氣氛。

西方批評家近幾個月來表示，白俄羅斯強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）正將中東移民引誘到他的國家，然後將這些移民送過邊境，以報復歐盟制裁。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人史丹諾（Peter Stano）對記者說：「這是魯卡申柯政權慘無人道黑幫做法的一部分。」

白俄否認這些說法，並指責歐盟成員國波蘭不讓移民入境才是違反人權。

莫拉維茨奇今天巡視邊境的警衛、軍隊和警察，然後將炮火轉向白俄的主要國際支持者－俄羅斯。

莫拉維茨奇對波蘭國會表示：「魯卡申柯正在進行的攻擊，主謀是莫斯科當局、俄羅斯總統蒲亭。」

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）指控是西方在中東的軍事「冒險」，促使移民逃離該地區；他同時呼籲對抵達歐盟的移民採取「獨特作法」。

他說：「為什麼從土耳其前往歐盟的難民時，歐盟是負擔費用讓他們留在土耳其的領土？」「為什麼不能以同樣的方式幫助白俄羅斯人？」

數百名移民昨天遊行到邊境、試圖穿越，但被一排排波蘭警察、士兵和邊防警衛擋在鐵絲網後面，危機來到高峰。根據路透社，波蘭國防部長表示已派出1萬5000名軍人前往邊界。

波蘭和白俄今天都表示，目前有3000至4000名移民在波蘭庫辛尼加（Kuznica）村附近的邊界臨時營區。

媒體記者禁止進入，但根據白俄與波蘭當局發布的影片，隨着氣溫徘徊在冰點附近，聚集在鐵絲網邊的移民蜷縮在烤火堆和帳篷里。

波蘭稱白俄將移民作為人肉武器，絕不會開放邊境。莫拉維茨奇在推特發文說：「今天整個歐盟的穩定和安全都處於危險之中。」

另一方面，白俄邊界衛隊表示，4名庫德族（Kurd）人試圖越界時遭波蘭邊防人員痛毆。

白俄邊界衛隊表示：「這些難民說，他們試圖在波蘭尋求庇護和難民身份，但遭監禁。」

白俄邊界衛隊公布的影像顯示，一道鐵煉圍欄畫分了邊界，移民圍坐在火堆旁，還有這4名男子，其中有些人衣物被鮮血滲透，另有一人雙手傷痕纍纍。

聲明說：「從移民身上多處受傷來看，波蘭安全部隊虐待移民，並使用武力把他們推往白俄邊境後方的帶刺鐵絲網。」

© 2021 AFP