白宮副發言人確診COVID-19

（法新社華盛頓27日電） 美國白宮副發言人尚皮耶今天表示，她在隨總統拜登出訪歐洲返美後，檢出對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）呈陽性反應。

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在曾與拜登或他身邊人長時間接觸的人員中，尚皮耶（Karine Jean-Pierre）是確診COVID-19的最新一人。

尚皮耶表示，今天清晨與總統拜登從布魯塞爾和波蘭返抵國門後，她接受PCR核酸檢測，結果為陽性。但她說，總統已施打過疫苗和追加劑，沒有感染風險。

尚皮耶在聲明中指出，她最後一次與拜登接觸是在昨天的一場會議，兩人保持社交距離，未構成疾病管制暨預防中心（CDC）定義的近距離接觸。

尚皮耶說：「我今天公布自己確診消息，是基於資訊充分透明理由。」她還說自己目前「癥狀輕微」，且先前已完整施打疫苗。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）22日在行前一天確診COVID-19，改由尚皮耶（Karine Jean-Pierre）陪同總統出訪。拜登訪歐行程包括在比利時出席一連串高峰會、巡視美軍，以及探訪在波蘭的烏克蘭難民。

拜登本月稍早在華府出席一場晚宴，並與愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）會晤，馬丁隨後接獲采檢呈陽性反應的通知，匆忙離開會場。

白宮表示，拜登與馬丁相處時間並不足以構成染疫風險，因此不需更加頻繁篩檢。

在馬丁確診前不久，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）的丈夫也檢出COVID-19陽性；而賀錦麗經常會見總統。

© 2022 AFP