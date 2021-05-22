白宮和交友軟體合作 宣傳疫苗接種

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（法新社華盛頓21日電） 美國多款交友軟體今天和白宮攜手宣傳疫苗計畫，讓接種疫苗成為戀人約會前必做的最新一件事。

Tinder、Hinge、Match、OkCupid、BLK、Chispa、Plenty of Fish、Bumble和Badooz等交友軟體都將在未來幾周推出的活動中，於個人資料欄中增加疫苗接種狀態。

白宮在聲明稿中表示：「對戀人來說，接種疫苗可能不只會讓他們保持健康，而且還有更多助益。」

聲明中還說：「根據OKCupid的研究，已接種或打算接種的人，配對機率比沒打算接種的人多了14%。」

白宮表示，交友軟體也祭出更多誘因鼓勵網友接受疫苗注射，像是Tinder讓網友利用Super Like功能，協助他們在潛在速配對象中脫穎而出。

交友軟體中像是鎖定非裔美國人用戶的BLK，或是很多西語裔使用的Chispa，也將協助使用者找到施打疫苗地點。

白宮2019冠狀病毒疾病（COVID-19）高階顧問斯拉維特（Andy Slavitt）告訴媒體：「談論這是有點好笑，但事實上是民眾確實想重返正常生活。」

OkCupid在聲明中表示，和1月相比，5月「我已打疫苗」句子出現次數，增加了超過1400%。

在交友軟體OkCupid中，每10人有超過7人說，他們要去打疫苗。此外，現在只有7%的單身網友說，他們對面對面約會感到不自在。

Tinder則表示，他們讓會員在個人資料欄中，貼上「我已打疫苗」或「疫苗可救命」的標籤。

Tinder 執行長蘭佐恩（Jim Lanzone）說：「我們很高興和白宮合作，協助美國70%的成年人在7月4日前注射疫苗。」

© 2021 AFP