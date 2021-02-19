白宮官員：國內供應若充足 考慮捐出多餘疫苗

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓18日電） 美國白宮一名不願具名的官員透露，美國將挹注40億美元（約新台幣1133億元）來幫助全球取得2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，且當國內疫苗供應充足時，有意考慮捐出剩餘的疫苗。 這名官員表示，總統拜登明天將在七大工業國集團（G7）領袖視訊會議上承諾，美國將挹注40億美元給COVID-19疫苗全球取得機制（COVAX）。

此人昨天表示，美國2月底前會先資助20億美元，剩下的金額將在未來2年內支付完畢。

這名白宮官員表示：「美國對於能首度為COVAX盡一份心力感到相當興奮。我們確實認為，參與全球打擊這場疫情至關重要。」

這名官員表示，雖然美國以國內需求為優先，但對其他國家的援助，也能「減少包括美國人在內全球每個人染疫的風險，也能減少變異病毒的風險」。

這名官員說，目前美方聚焦在貢獻購買新疫苗的基金上，但「當我們（疫苗）供應充足時，有意考慮捐出剩餘的疫苗」。

G7各國領袖明天舉行視訊會議時，將針對終結這場致命且引發混亂的疫情討論國際間的協調合作。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2021 AFP