白宮易主但挑戰不變 聯準會26日召開決策會議

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（法新社華盛頓24日電） 新年伊始、白宮易主，但不變的是，美國聯邦準備理事會（Fed）在指導後疫情時代經濟復蘇上所要面臨的各項空前挑戰。

法新社報導，在拜登治下，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）不太可能如川普執政時一般，遭受川普推特（Twitter）連珠炮攻勢。但就算沒有政治壓力，前景依舊令人卻步。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫苗接種作業的展開，各界原本看好企業將重新開門，消費者再掏腰包，經濟前景一片光明。

然而，疫情造成的千萬人失業潮規模過於龐大，加上復蘇一旦站穩腳步有引發部分產業通膨飆升的隱憂，都將考驗着手頭工具有限的聯準會。

這些種種考驗，都將是聯邦公開市場委員會（FOMC ）26日召開兩天決策會議時的討論要點。

在疫情危機之初已把聯邦基金利率砍到近零的水準，並且大規模增加購債向金融體系挹注現金後，聯邦公開市場委員會已經暗示近期不會改變政策。

華府布魯金斯研究所（Brookings Institution）副院長艾隆森（Stephanie Aaronson）告訴法新社，拜登政府提出的1.9兆美元紓困計畫，讓聯準會官員看好經濟穩健復蘇、聘僱情況好轉。

然而，當復蘇真的起步，聯準會的勁敵━通貨膨脹━可能在首批回彈的產業中加劇，諸如旅館業、餐飲業和航空旅行業等等。

聯準會曾誓言會讓通膨超過2%目標一段時間，以確保失業率自2020年底的6.7%下滑。

這個作法迥異於以往，過去聯準會均採取先發制人的升息措施來阻止通貨膨脹。

喬治華盛頓大學（George Washington University ）經濟學家辛克雷（Tara Sinclair）說，在新架構下，聯準會要等到通膨問題近在咫尺才會去認真思考改變政策。

© 2021 AFP