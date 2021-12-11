白宮民主峰會落幕 拜登欲擦亮美國招牌仍有挑戰

（法新社華盛頓10日電） 美國總統拜登今天大談民主「無國界」，為兩天的線上民主峰會畫下句點。拜登希望再現美國往日光輝、重拾自由燈塔角色，但是這場峰會卻凸顯美國面臨的諸多難關。

廣告 繼續瀏覽後續

這場線上峰會的與會者包括多國領袖、非政府組織和慈善團體代表等。拜登在閉幕致詞中說，民主「無國界，是各地通用語言，存在於反貪腐運動人士、人權捍衛者和記者心中」。 拜登表示，「我們承諾與所有認同這些價值的人合作來制訂規則」；他還說，美國會與「讓人民得以自由呼吸、不會試圖以鐵腕手段讓人民窒息」的國家站在一起。 拜登重申，在日益壯大的獨裁統治和漸受抨擊的民主政體之間的抗爭中，世界已來到一個「轉折點」。

在民主峰會首日，拜登承諾出資4.24億美元，用來支持媒體自由、公平選舉和反貪腐運動。

正當拜登在白宮主持峰會時，未受邀參與的中國用各種宣傳嘲諷這場會議，例如以一首英語饒舌歌唱出美國「賣民主就像賣可樂」。除了中國之外，俄羅斯也未受邀，兩國都大表不滿，指稱拜登挑起冷戰般的意識形態對立。

中國特別憤怒的原因還在於白宮邀請了台灣。在美中擴大對立的態勢中，台灣是一個愈來愈明顯的痛點。

在民主峰會召開期間，尼加拉瓜宣布與中華民國斷交、轉與中國建交，正好替中國做了宣傳。台灣如今僅剩14個邦交國，但美國國務院呼籲重視民主制度的國家一起擴大與台灣往來。

美國國內對拜登的民主訴求也並非一面倒的好評。

在野的共和黨批評拜登對中國或其他對手不夠強硬。共和黨全國委員會（RNC）今天在拜登發言後表示：「拜登上任11個月以來，沒能站出來在全球力挺自由，還屈服於那些想破壞民主的人，讓我們的敵人更妄為，在海外削弱了我們自身的立場。」 越戰時期的知名吹哨人艾茲柏格（Daniel Ellsberg）也抨擊拜登政府試圖將維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）從英國引渡回美。

艾茲柏格昨天發推文表示，拜登竟敢一邊在民主峰會上演說，一邊拒絕赦免亞桑傑；艾茲柏格指責拜登為了國家安全不惜扼殺新聞自由。 美國前總統川普不願接受自己於2020年總統大選敗選，還試圖推翻選舉結果，此事不僅讓民主峰會蒙上陰影，也波及整個美國政治界，而這種複雜情況削弱了拜登的說服力，聽眾有時也半信半疑。 根據皮尤研究中心（Pew Research Center）今年春季的全球意見調查（Global Attitudes Survey），在受調查的16個先進國家中，僅有17%的受訪者「認為美式民主對其他國家來說是可效法的良好典範」。 另有57%受訪者「認為美式民主曾是好榜樣，但這幾年已經不是了」。

© 2021 AFP