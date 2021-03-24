白宮證實北韓試射短程飛彈 專家分析溫和好現象

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（法新社華盛頓23日電） 白宮今天表示，在美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）訪問亞太地區之後幾天，北韓便試射兩枚短程飛彈；這是北韓對拜登政府首度公開挑釁。

專家認為，北韓、美國與南韓三方都未對這次短程飛彈試射高聲嚷嚷，這是北韓溫和反應美國與南韓軍演，是好現象。

美國官員證實北韓21日發射兩枚飛彈；北韓過去也曾以試射飛彈行動挑釁華盛頓和首爾當局。

但政府官員對此輕描淡寫，認為這不過是「一般」軍事演練，還說這不會阻撓華府致力與北韓的非核化交涉。

美國官員告訴媒體說，這是兩枚短程飛彈，並不是洲際彈道飛彈系統，也不在聯合國安理會決議案所禁止的威脅性武器之列。

這名官員說，這完全不像是過去平壤用來挑釁美國前朝政府的核武或彈道飛彈。

「我們認為北韓這周末的飛彈發射，並不屬於那一類。這是北韓平常的演練，測試各不同的系統。我們不會對每種測試做出回應。」

法新社引述分析專家表示，北韓這次試射飛彈，南韓、北韓和美國起初都沉默以對，有別於過去態度，這可能是好現象。

北韓測試飛彈，通常伴隨着平壤誇耀式宣布，以及南韓的猛烈抨擊。

史汀生中心（Stimson Center）的威廉斯（Martyn Williams）說，缺乏各方評論的現象有些「奇怪」。

威廉斯推文寫道：「北韓通常會透過官方媒體宣布這一類測試，這次卻沒宣布。」

「日本與南韓媒體通常也會很快報導北韓試射飛彈，這次也沒有報導。」

北韓專家路易斯（Jeffrey Lewis）則說：「這次測試的可能是短程海岸防禦性巡弋飛彈。」

「若真如此，就是北韓對美韓聯合軍事演習相當溫和的回應。」（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP