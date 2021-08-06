白宮開電動車宣傳會 業界龍頭特斯拉卻未受邀

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（法新社華盛頓5日電） 美國白宮今天召開電動車宣傳會，總統拜登（Joe Biden）公布推動零排放車輛的大計畫，這種場合竟然獨漏了全球電動車龍頭特斯拉（Tesla）。

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）在推特發文表示：「嗯，特斯拉沒受邀請，感覺有點怪。」美國老牌車廠如通用汽車（General Motors）、福特汽車（Ford）和克萊斯勒（Chrysler）的母公司Stellantis則都有受邀。

馬斯克一直是電動車業領導者，而特斯拉7月公布財報也首見單季獲利突破10億美元，歸功於出貨量創新高紀錄。

不過，暴躁的馬斯克和員工的關係可不怎麼融洽。他曾開除組織工會者，並在推特發表反工會言論，被美國「聯合汽車工會」（United Auto Workers）告上法院。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）被問及特斯拉是否因為反工會立場沒有受邀，她告訴記者，受邀企業「是聯合汽車工會的3大僱主，我讓你們自己下結論」。

不過莎琪也表示，拜登政府歡迎所有製造業者對電動車投注的努力，包括特斯拉。

她說：「這不會是我們最後一次討論節能車、討論電動車的未來，我們期待和各方夥伴共同努力。」

美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）接受CNBC訪問時表示，他不清楚特斯拉為何沒受邀。

馬斯克對於這段訪問的回應，則是在推特張貼了一張梗圖，上面寫道：「我沒有說這是陰謀，但這就是陰謀。」（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）

© 2021 AFP