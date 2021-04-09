白宮：俄軍集結烏克蘭東境 2014年來人數最多

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（法新社華盛頓8日電） 美國白宮今天表示，俄羅斯陳兵烏克蘭東部邊界，自2014年以來人數最多，美國日益擔憂「俄羅斯近來升高侵略行動」。

俄國2014年吞併烏克蘭的克里米亞半島（Crimea），並且支持分離主義分子佔據烏克蘭東部的頓巴斯（Donbas）大片地區。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在簡報會中表示，美國與北大西洋公約組織（NATO）盟邦正在討論所關切的問題。

莫斯科當局與美國拜登政府之間為了武器管制、人權等議題關係冰冷，俄國在烏東邊界增兵一事，已成為雙方最新的磨擦點。

美國總統拜登上周表示「堅定支持」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）對抗俄羅斯。

俄國一向說，駐軍不具威脅，為防禦性質，但只要克里姆林宮覺得有必要，俄軍便會一直留在那裡。

莎琪表示，美國愈來愈擔憂「俄羅斯近來在烏東升高侵略行動，包括俄軍在烏克蘭邊界移動」。

她還說：「目前俄羅斯在烏克蘭邊界的駐軍人數是自2014年以來最多。」她表示，在過去一周已有5名烏克蘭士兵遭殺害。

莎琪雖未詳說部署在烏克蘭邊界的俄軍人數，但這是拜登政府首度對俄國增兵規模的描述。

2014年3月烏東衝突升高時，西方國家估計，在烏克蘭邊境的俄軍、民兵或特種部隊大約是2萬5000人到3 萬多人。（譯者：紀錦玲）

© 2021 AFP