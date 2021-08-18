白宮：塔利班承諾「安全通道」允許平民撤離

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（法新社華盛頓17日電） 白宮今天表示，阿富汗民兵組織塔利班（Taliban）日前進入首都喀布爾後，已承諾提供安全通道，讓平民安全前往機場。美方目前正逐步增加飛機架次，加快撤離速度。

多位美方官員已和塔利班指揮群接觸，確保喀布爾的哈密德・卡賽國際機場（Hamid Karzai International Airport）飛機起降作業安全無虞、不受攻擊，尋求離境的美國公民及阿富汗人民也能擁有安全通道。

美國國防部後勤專家泰勒（Hank Taylor）少將在五角大廈說：「我們沒有敵對互動，沒有來自塔利班的攻擊和威脅。」

儘管有部分報導指出，阿富汗民眾在試圖離開時遭到騷擾甚至毆打，白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，「為數眾多」的民眾順利抵達機場。

他告訴記者：「塔利班告知我們，他們準備為前往機場的民眾提供安全通道，我們會要求他們兌現承諾。」

白宮官員表示，美軍迄今從阿富汗撤離約3200人，光今天就撤了1100人，在13架次航班搭載着美國公民、美國永久居民及其員眷。

今天稍早，白宮表示尚有1.1萬名美籍公民滯留阿富汗，包括外交官與承包商等人，大多準備逃離塔利班政權。

華府當局希望在本月31日的最後撤軍期限以前，完成這波大規模的撤離行動；美國防部打算將大型C-17運輸機架次增至一天20架以上，數千名美軍也已抵達喀布爾機場予以協助。（譯者：陳怡君）

© 2021 AFP