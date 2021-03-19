白宮：將先出借數百萬劑疫苗給加墨

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（法新社華盛頓18日電） 白宮今天宣布，將送交數百萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗給加拿大與墨西哥，算是出借，等之後這兩國有多的疫苗再還。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）證實，美國準備送交250萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給墨西哥，150萬劑給加拿大；目前美國國內共儲有700萬劑AZ疫苗。

不過莎琪沒有透露疫苗配送明確時間。她說：「我們正在評估怎麼借出。協議尚未完全定案，但這是我們為加拿大與墨西哥努力的目標。」

AZ疫苗已獲加拿大與墨西哥批准緊急使用，但在美國尚待食品暨藥物管理局（FDA）核准。

莎琪表示，交付疫苗給加、墨兩大貿易夥伴是借貸形式，未來當他們有多的AZ疫苗時，必須還給美國。

她說：「我們的優先事項仍是美國全民施打，然而現實狀況是流行病無國界，確保鄰國也能控制住疫情是極為關鍵的一步。」

不過墨西哥外長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）今天表示，交付疫苗已在美墨兩國總統會談後達成協議。厄伯拉特推文說明天會公布更多細節。

人口1億2600萬的墨西哥，染疫病故人數已達19.6萬高居全球排第3。美國雖然染疫病歿人數高居全球之冠，但在疫苗施打進度上遙遙領先。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）

© 2021 AFP