白金漢宮：哈利王子將失所有榮譽頭銜

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（法新社倫敦19日電） 英國白金漢宮表示，哈利王子與妻子梅根已告訴女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II），他們不會恢復成為英國王室的在職成員；兩人將失去所有榮譽頭銜。

白金漢宮（Buckingham Palace）表示：「薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）已向女王陛下證實，他們不會恢復王室在職成員身分。」

「儘管他們的決定令所有人難過，公爵和公爵夫人依然是摯愛的家族成員。」

白金漢宮並表示：「女王已以書面證實，退出王室職務後，不可能再繼續履行伴隨公共服務生活的責任與義務。」

「因此，公爵與公爵夫人握有的榮譽軍事任命和王室贊助將歸還女王陛下，然後在王室在職成員之間重新分配。」

哈利王子（Prince Harry）與梅根（Meghan）在2018年5月19日於溫莎城堡完婚。2019年5月6日，哈利和梅根結婚11個月後，兩人的第一個孩子亞契（Archie ）誕生。哈利和梅根去年閃辭英國王室職務，遷居至美國加州。

哈利王子與梅根發言人日前才表示，薩塞克斯公爵夫人梅根喜懷第2胎。

© 2021 AFP