白金漢宮：英女王不出席今夏皇家花園派對

（法新社倫敦5日電） 英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）因健康狀況不佳且年事已高，近期已減少公開露面。白金漢宮（Buckingham Palace）今天宣布，她將不會出席今年夏天的皇家花園派對。

廣告 繼續瀏覽後續

一名王室官員宣布：「預定由其他王室成員代表女王陛下參加今年的花園派對，出席相關細節將於適當時間確認。」

每年夏天，位於倫敦市中心的白金漢宮花園及蘇格蘭愛丁堡（Edinburgh）荷里路德宮（Palace of Holyroodhouse）都會舉辦3場派對，僅受邀者方可參加。

自女王1952年登基以來，已有超過145萬人參加過她的年度花園派對。

女王最近在英格蘭東部諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham）休息1周後，返回溫莎城堡（Windsor Castle）。她於4月21日低調歡慶96歲生日。

女王依循18世紀以來的傳統每年過2個生日，除了本身的生日之外，通常還會在天氣較溫暖的6月舉行官方慶生活動。

今年的官方慶生活動落在6月2日至5日這4天，和慶祝女王登基70周年活動一同舉行。

自從去年10月，女王在醫院留院觀察1晚後，她已遵照醫囑，大幅減少公開露面。

她先前坦言，背部問題與站立和行走困難迫使她取消部分行程，2月感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病），也讓她感到「非常疲憊、筋疲力盡」。

今年3月29日，神隱多月的女王首度現身公開場合，參加在西敏寺（Westminster Abbey）舉行的亡夫菲立普親王（Prince Philip）感恩追思禮拜。菲立普親王去年以高齡99歲辭世。

© 2022 AFP