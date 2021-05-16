皇馬戰績佳席丹仍欲辭總教練 傳已告知子弟兵

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬德里15日電） 西甲勁旅皇馬，目前戰績位居第2，但西班牙媒體指出，總教練席丹已經告知球員，他打算在這個球季結束後辭去現有職務。

根據西班牙廣播電台「零微波」（Onda Cero）、西班牙網路媒體Goal的報導，席丹（Zinedine Zidane）和西班牙甲級足球聯賽（La Liga）皇家馬德里（Real Madrid）的合約要到2022年才到期，但他一周前告知球員，他將在本賽季於下周結束後離開。

Goal指出：「席丹是於上周末在瓦爾德貝巴斯（Valdebebas）對決塞維亞（Sevilla）之前，告訴球員這個消息。」

零微波的記者布爾戈斯（Fernando Burgos）說，席丹離開後，可望接任皇馬總教練的可能人選包括前義大利甲級足球聯賽名隊尤文圖斯（Juventus）總教練阿萊格里（Massimiliano Allegri）、西班牙傳奇球星勞爾（Raul Gonzalez），和即將交出德國隊兵符的勒夫（Joachim Loew）。

席丹今天稍早已經暗示他可能會離開皇馬，他表示，他相信「是改變的時候了」。

他說：「是時後改變了，這不僅是為了我好，這對所有人都好。」

席丹熱烈地談論他的球員，他形容自己和他們的關係，是「完全尊重」對方，並強調他會「永遠記得」他們曾在一起的時光。

當記者詢問，這是否是在道別？席丹說：「我只能說同樣的話，我不知道未來會如何，但此刻我在這裡。是的，明天我們還有比賽要踢，在那之後，我們另外還有一場比賽。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP