盧安達飯店主角原型涉恐怖主義罪名 法院將判決

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（法新社盧安達首都基加利17日電） 電影「盧安達飯店」的英雄主角原型魯塞薩巴奇納被控恐怖主義等罪名，法院20日將作出判決。由於他公然批評政府，支持者說這場審判背後有政治動機。

1994年盧安達發生種族滅絕期間，在一家飯店擔任經理的魯塞薩巴奇納（Paul Rusesabagina）拯救數以百計的性命，英勇事跡被翻拍成好萊塢電影「盧安達飯店」（Hotel Rwanda）。如今，67歲的他遭檢方求處無期徒刑。

魯塞薩巴奇納成名後譴責盧安達領袖卡加米（Paul Kagame）是獨裁者。2020年8月，魯塞薩巴奇納搭上一架他以為飛往蒲隆地，後來卻降落在盧安達首都基加利（Kigali）的班機，並遭到逮捕。

家屬說魯塞薩巴奇納是被綁架，並稱他被控恐怖主義等9項罪名，是政府在報復他的直言不諱。

法院2月就魯塞薩巴奇納與另外20名被告的案子展開聽審，但身為比利時公民且持有美國綠卡的魯塞薩巴奇納從3月起抵制審理程序，並指控法院「不公正又缺乏獨立性」。

美國、歐洲議會、比利時都對魯塞薩巴奇納的飛機轉降盧安達以及審判的公平性表達關切。

曾因恐怖主義罪名坐牢6年的反對派領袖殷佳白（Victoire Ingabire）告訴法新社：「在一個自由受限的國家，行政部門掌握所有權力。法官怎麼敢做出不符共和國總統意旨的判決？」

本案審判長穆希馬（Antoine Muhima）則為司法程序辯護，表示所有被告都享有發聲權利。

© 2021 AFP