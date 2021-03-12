直播中言論涉歧視 熱火雷納德遭禁賽1周罰款142萬

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（法新社邁阿密11日電） 美國職籃NBA今天對熱火的雷納德祭出懲處，將他禁賽1周、罰款5萬美元（約新台幣142萬元），還得參加多元文化課程。他會遭到懲處，是因為先前在直播中出現歧視性字眼。

根據NBA的懲處，邁阿密熱火中鋒雷納德（Meyers Leonard）未來1周不得參加球隊任何活動，也不準在球團的任何設施中出現。

雷納德8日被抓包在電玩直播網站Twitch玩「決勝時刻」（Call of Duty）遊戲過程中，說了歧視猶太人的話。

29歲的雷納德隨後為此道歉，表示他並不知道那個字眼代表的真正含意。但在NBA為事件展開調查之際，熱火已經先宣布讓他無限期暫離球隊。

NBA總裁席佛（Adam Silver）在聲明中說：「雷納德言論是不被接受且傷人的，這樣冒犯的說法在NBA和我們的社會是不被允許的。」

「他昨天已經和反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）的代表談過，並更加了解他的言論帶來的影響，而我們接受了他誠心的悔過。」

「我們已經進一步與雷納德溝通，讓他知道像這樣的言論是不被容許的，預期他未來都將支持聯盟的核心價值，即平等、寬容、接納、尊重。」

身高213公分的雷納德，是在2012年的NBA選秀會被波特蘭拓荒者在第1輪（總順位第11順位）選上，2019年被交易到熱火，幫助熱火在2020年打進總冠軍賽，但但最後敗給洛杉磯湖人。

上個月，熱火宣布雷納德將接受肩膀手術，他2020-21年球季剩餘的賽程全部報銷，本季他只打了3場比賽。

他在9年生涯中，平均每戰可獲5.6分、3.9籃板，上個球季他出賽51場，其中有49場是先發，每場比賽平均可有6.1分、5.1籃板的成績。

熱火目前戰績18勝18敗，在東區排名第6。

© 2021 AFP