直播頻遭女兒打斷 紐西蘭總理笑稱「哄睡失敗」

（法新社威靈頓10日電） 紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）在臉書直播向國人談防疫措施的重要修訂時，突然有個聲音冒出來「媽咪？」

廣告 繼續瀏覽後續

這個情景相信對全球父母都不陌生：阿爾登的3歲女兒妮芙（Neve）不想睡，就算是國家大事也得先等等。

當時阿爾登正在直播有關公衛限制措施的調整，但被看起來很清醒的妮芙打斷了。

41歲的阿爾登說：「現在你應該躺在床上吧，親愛的。」「趕快回去睡，我很快就會回去陪你。」

妮芙很堅決的說「不要」，展開了拖延戰術；阿爾登的協商看來沒用。

她說：「很抱歉大家，哄睡失敗。這次不會再出亂子了。有沒有人的小孩也會在上床時間過後還溜下床3、4次？幸好，我媽在這裡，她能幫我一把。」

「好羅，我們剛講到哪？」當阿爾登試圖再繼續的時候，又有聲音說「怎麼那麼久」。

阿爾登說：「親愛的很抱歉，花了這麼長時間。好吧，大家抱歉，我得去把妮芙送回床上，因為已經過她的睡覺時間太久了。謝謝您的參與。」

雖然阿爾登遭打斷的情景，不像2017年韓國釜山大學政治學系教授凱利（Robert Kelly）接受英國廣播公司（BBC）直播專訪時孩子突然闖入那般戲劇化，但這並不是妮芙第一次成為鎂光燈焦點。

繼巴基斯坦總理碧娜芝・布托（Benazir Bhutto）之後，阿爾登在2018年成為全球第2位在任內生產的總理，妮芙出生不久就跟着媽媽進入紐約聯合國大會會堂。

© 2021 AFP